Анчелотти: Камавинга – это будущее «Реала»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал роль полузащитника Эдуардо Камавинги в клубе.

«Камавинга — это настоящее и будущее этого клуба. Это совершенно ясно и для него, и для нас», — сказал Анчелотти на своей последней пресс-конференции.

Анчелотти добавил, что 19-летний полузащитник рано или поздно придет на смену ветеранам клуба.

«В тот день, когда Модрич, Каземиро и Кроос станут старше, у нас будут Камавинга, Вальверде, молодежь из «Кастилии», например Антонио Бланко», - сказал главный тренер «Реала».

В этом сезоне Камавинга сыграл в 17 матчах Ла Лиги и забил 2 гола.