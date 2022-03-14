Бавария следит за ситуацией с Гави

«Бавария» входит в число клубов, следящих за ситуацией с полузащитником «Барселоны» Гави, у которого в контракте есть пункт о выкупе за €50 млн до 30 июня 2022 года. Об этом сообщается в «Твиттере» Bayern&Germany.

По информации источника, приоритетом для самого Гави является продление контракта с «Барселоной», однако источники в клубе признают, что соглашение в настоящее время не близко. Действующий контракт игрока истекает летом 2023 года.

В текущем сезоне 17-летний испанец провёл за «сине-гранатовых» 34 матча, в которых забил два мяча и отдал пять голевых передач. Цена игрока на Transfermarkt составляет €40 млн.