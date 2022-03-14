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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: Победа над «Осасуной» поднял наш боевой дух

14 Марта 2022 • 09:19 Комментировать
Барселона
4:0
Осасуна
окончен

Главный тренер «Барселоны» Хави выглядел счастливым после игры с «Осасуной» и поделился своими мыслями о матче.

«Перед первой игрой с «Галатасараем» в Лиге Европы мы снизили интенсивность и я уже говорил, что если вы снижаете интенсивность, то у вас будут проблемы. С «Осасуной» мы провели отличный матч. Для меня – один из лучших с тех пор, как я руковожу командой», - сказал Хави в интервью Diario Sport.

Хави отметил, что сейчас самое главное – сконцентрироваться на ответной еврокубковой игре против турецкого клуба.

В матче 29-го тура Ла Лиги «Барселона» обыграла «Осасуну» 4:0 и продолжает борьбу за попадание в Лигу чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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