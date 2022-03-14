Ферран Торрес: Рад победе, но мы очень самокритичны

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес поделился своими мыслями по поводу игры 29-го тура чемпионата Испании против «Осасуны», в которой каталонский клуб выиграл со счетом 4:0.

«Очень рад победе. Когда у вас есть моменты, в конце концов они реализуются. Если вы у пускаете шансы – начинаете работать усерднее», - сказал Торрес.

Также он ответил на вопрос по поводу предстоящей игры с мадридским «Реалом», сказав, что сейчас главное – думать об ответной игре 1/8 финала Лиги Европы против «Галатасарая», которая пройдет в четверг.