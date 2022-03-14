Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: Обамеянг – подарок, упавший с небес

14 Марта 2022 • 08:19 Комментировать
Барселона
4:0
Осасуна
окончен

Главный тренер «Барселоны» Хави назвал нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга «подарком, упавшим с небес».

В матче 28 тура чемпионата Испании форвард, забив гол, помог своей команде в победе над «Осасуной» со счетом 4:0.

«Дело не только в его голах, а в том с каким профессионализмом он тренируется. Он пример для каждого игрока», - сказал Хави на пресс-конференции после матча.

В этом сезоне за «Барселону» 32-летний форвард вышел на поле в 6 матчах, в которых забил 5 голов. «Барселона» на данный момент занимает четвертую строчку в Ла Лиге, продолжая бороться за попадание в Лигу чемпионов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Пьер-Эмерик Обамеянг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
14.03  23:00 Мальорка ... Реал Мадрид 5.20 4.20 1.64
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Марта
09:19 · Испания. Ла Лига
Хави: Победа над «Осасуной» поднял наш боевой дух
08:49 · Испания. Ла Лига
Ферран Торрес: Рад победе, но мы очень самокритичны
08:19 · Испания. Ла Лига
Хави: Обамеянг – подарок, упавший с небес
08:16 · Испания. Ла Лига
Хави высоко оценил игру Дембеле в матче с «Осасуной»
07:59 · Испания. Ла Лига
Стало известно, почему Гвардиола выгнал Роналдиньо из «Барселоны» в 2008 году
05:29 · Испания. Ла Лига
Хави дал понять, что ещё не отказался от мечты о титуле
03:06 · Испания. Ла Лига
«Барселона» перекрыла прежний рекорд «Реала» в испанском чемпионате
02:07 · Испания. Ла Лига
Женская команда «Барселоны» гарантировала себе титул в испанском чемпионате, уничтожив девушек из «Реала» 1
02:04 · Испания. Ла Лига
Пике сыграл свой 600-й матч за «Барселону»
00:59 · Испания. Ла Лига
«Барселона» уничтожила дома «Осасуну» 5
00:11 · Испания. Ла Лига
Источник: Месси мечтает вернуться в «Барселону» 3
13 Марта
23:56 · Италия. Серия А
Дест посматривает в сторону Италии
23:13 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» - лидер Европы по количеству побед с минимальным счётом
22:48 · Испания. Ла Лига
Гол Субименди позволил «Реалу Сосьедад» победить «Алавес»
22:33 · Испания. Ла Лига
«Барселона» объявила стартовый состав на матч с «Осасуной»
Все новости
Рекомендуем