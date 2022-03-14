Хави: Обамеянг – подарок, упавший с небес

Главный тренер «Барселоны» Хави назвал нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга «подарком, упавшим с небес».

В матче 28 тура чемпионата Испании форвард, забив гол, помог своей команде в победе над «Осасуной» со счетом 4:0.

«Дело не только в его голах, а в том с каким профессионализмом он тренируется. Он пример для каждого игрока», - сказал Хави на пресс-конференции после матча.

В этом сезоне за «Барселону» 32-летний форвард вышел на поле в 6 матчах, в которых забил 5 голов. «Барселона» на данный момент занимает четвертую строчку в Ла Лиге, продолжая бороться за попадание в Лигу чемпионов.