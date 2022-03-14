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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави высоко оценил игру Дембеле в матче с «Осасуной»

14 Марта 2022 • 08:16 Комментировать
Барселона
4:0
Осасуна
окончен

Наставник «Барселоны» Хави рассказал журналистам о том, что думает по поводу игры французского полузащитника Усмана Дембеле.

Хави сказал, что когда Усман так здорово играет, как в матче с «Осасуной», то болельщики счастливы. Тренер «сине-гранатовых» отметил, что француз бьётся за каталонскую команду и все это видят, ведь людей не обманешь. Хави добавил, что очень рад, что в «Барселоне» появилась конкуренция и глубина состава.

Напомним, что каталонский клуб дома уверенно переиграл «Осасуну» со счётом 4:0. Дембеле в этом сезоне провёл в испанской лиге 11 матчей, в которых забил один мяч и сделал семь ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Ла Лига Усман Дембеле
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