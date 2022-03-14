Стало известно, почему Гвардиола выгнал Роналдиньо из «Барселоны» в 2008 году

2008 год стал одной из поворотных точек в истории «Барселона», какой был в ее истории и 1988 год, когда у руля клуба встал Йохан Кройф. В 2008 тренером «Барсы» стал Хосеп Гвардиола, который сразу же поспешил избавиться от Роналдиньо, несмотря на то, что тот блистал в команде Франка Райкаарда. Причем Роналдиньо намеренно сослали подальше от «Барселоны» - в итальянский «Милан».

Как сообщается в свежем материале Daily Mail, причина крылась не только в том, что Роналдиньо уже начал терять свои волшебные игровые «скиллы», а в том, что он проживал неподалеку от Месси, пользовался большим авторитетом в глазах Лео, и постепенно втягивал того в свои внеигровые похождения. Избавившись от Роналдиньо, Гвардиола вернул Месси должный фокус и получил команду, которая несколько нет уничтожала все и вся на своем пути.