Хави дал понять, что ещё не отказался от мечты о титуле

Несмотря на то, что «Барселона» прибавляет и в воскресенье вечером учинила очередной разгром, забив четыре гола «Осасуне», мадридский «Реал» продолжает лидировать с чистым преимуществом в двенадцать очков в турнирной таблице. Тем не менее, наставник каталонского суперклуба Хави не отказывается от идеи борьбы за чемпионский титул. В следующее воскресенье «Барселона» встретится как раз с «Реалом».

- Выиграть чемпионат очень нелегко, особенно победить на «Бернабеу». «Реал» проиграл лишь два матча в текущем сезоне, но нам нужны еще хотя бы три-четыре их поражения. Шансы есть, но они не очень велики, - цитирует слова Хави Marca.