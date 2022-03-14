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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави дал понять, что ещё не отказался от мечты о титуле

14 Марта 2022 • 05:29 Комментировать
Барселона
4:0
Осасуна
окончен

Несмотря на то, что «Барселона» прибавляет и в воскресенье вечером учинила очередной разгром, забив четыре гола «Осасуне», мадридский «Реал» продолжает лидировать с чистым преимуществом в двенадцать очков в турнирной таблице. Тем не менее, наставник каталонского суперклуба Хави не отказывается от идеи борьбы за чемпионский титул. В следующее воскресенье «Барселона» встретится как раз с «Реалом».

- Выиграть чемпионат очень нелегко, особенно победить на «Бернабеу». «Реал» проиграл лишь два матча в текущем сезоне, но нам нужны еще хотя бы три-четыре их поражения. Шансы есть, но они не очень велики, - цитирует слова Хави Marca.

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окончен Барселона 4:0 Осасуна 1.35 5.10 9.50
14.03  23:00 Мальорка ... Реал Мадрид 5.20 4.20 1.64
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