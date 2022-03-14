«Барселона» перекрыла прежний рекорд «Реала» в испанском чемпионате

В матче двадцать восьмого тура чемпионата Испании каталонская «Барселона» встречалась с «Осасуной» и забила в ее ворота четыре безответных мяча. Последний из них записал на свой счет вышедший на замену во втором тайме полузащитник Рики Пуч.

Это был его первый гол в нынешнем сезоне и он стал уже двадцать вторым игроком «Барсы», забивавшим в текущем сезоне Ла Лиги. «Барселона» уже перекрыла рекорд мадридского «Реала» для двадцать первого века - в сезоне 2019/2020 в составе мадридцев забивали в матчах чемпионата в общей сложности 21 футболист. Рики Пуч выступает за «Барселону» с 2018 года.