Женская команда «Барселоны» гарантировала себе титул в испанском чемпионате, уничтожив девушек из «Реала»

Мы уже рассказывали о феноменальных результатах женской команды «Барселоны» в чемпионате Испании, в котором она выиграла двадцать четыре из двадцати четырех матчей. После очередной победы над мадридским «Реалом» они завоевали чемпионский титул за шесть туров до конца сезона, забив пять безответных мячей в ворота «бланкос».

В общей сложности за двадцать четыре матча девушки из «Барселоны» забили 136 голов, и пропустили лишь шесть мячей. В среднем они забивают по 5,67 гола за матч, а также продолжают борьбу в женской Лиге чемпионов, где выступают в качестве действующего обладателя турнира после прошлогодней победы над «Челси» в финале со счетом 4:0.