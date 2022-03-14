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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пике сыграл свой 600-й матч за «Барселону»

14 Марта 2022 • 02:04 Комментировать
Барселона
4:0
Осасуна
окончен

Матч с «Осасуной» в рамках двадцать восьмого тура чемпионата Испании стал шестисотым для Херарда Пике в составе «Барсы». Об этом сообщает официальный «Твиттер» каталонского суперклуба. «Барселона» отметила юбилейный матч своего ветерана приличествующим образом - она забила четыре безответных гола «Осасуне» и вернула себе чистое третье место в турнирной таблице.

Пике, являющийся воспитанником «Барселоны», начал стабильно играть в ее основной команде в 2008 году, в нынешнем сезоне он сыграл  в двадцати трех матчах чемпионата, забив один гол, это случилось в самом первом матче сезона против «Реал Сосьедад», который был выигран со счетом 4:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Осасуна Барселона Херард Пике
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окончен Реал Сосьедад 1:0 Алавес 1.55 3.95 6.80
окончен Барселона 4:0 Осасуна 1.35 5.10 9.50
14.03  23:00 Мальорка ... Реал Мадрид 5.20 4.20 1.64
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