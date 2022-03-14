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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» уничтожила дома «Осасуну»

14 Марта 2022 • 00:59 Комментировать (1)
Барселона
4:0
Осасуна
окончен

«Барселона» забила четыре безответных мяча «Осасуне», причем три из них были забиты еще к середине первого тайма, после чего уже все стало ясно. Дубль оформил Ферран Торрес, еще по мячу забили Пьер-Эмерик Обамеянг и вышедший на замену Рики Пуч.

«Барселона» вернула себе третье место в турнирной таблице и еще на два очка приблизилась к «Севилье».

Протокол игры  
Барселона 4:0Осасуна
(1:0) Торрес Ферран14'   
(2:0) Торрес Ферран21'   
(3:0) Обамеянг Пьер-Эмерик27'   
(4:0) Пуч Рикард75'   
Тер Штеген Марк-АндреАлвес ДаниэлПике Херард  62' (Ленгле Клеман (  62') Гарсия ЭрикАльба Жорди  79' (Мингеса Оскар (  79') Педри  73' (Пуч Рикард (  73') Бускетс СерхиоГавиДембеле УсманОбамеянг Пьер-Эмерик  73' (Депай Мемфис (  73') Торрес Ферран  80' (Брайтвайт Мартин (  80')
Запасные: Де Йонг ЛюкДест СерджиноНето МурараАраухо РональдДе Йонг ФренкиТраоре АдамаТенас Арнау
Эррера СерхиоВидаль Начо   13'Гарсия Давид III   15'  46' (Эрнандес Аридане (  46') Круз ХуанАнхель ХосеМонкайола ХонТорро Лукас  46' (Унаи Гарсия (  46'   89') Мартинес Хавьер II  73' (Брашанац Дарко (  73'   90') Iker Benito  67' (Будимир Анте (  67') Кике ГарсияГарсия Рубен  46' (Торрес Роберто (  46')
Запасные: Санчес МануэльПерес ИньигоХуан Перес IIОйер СанхурхоБарха ЭнрикеБарберо ИванРамальо Чимено
13 марта. Стадион "Камп Ноу" (Барселона).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Осасуна Барселона
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окончен Бетис 1:0 Атлетик Б 2.40 3.25 3.10
окончен Реал Сосьедад 1:0 Алавес 1.55 3.95 6.80
окончен Барселона 4:0 Осасуна 1.35 5.10 9.50
14.03  23:00 Мальорка ... Реал Мадрид 5.20 4.20 1.64
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