«Барселона» уничтожила дома «Осасуну»

«Барселона» забила четыре безответных мяча «Осасуне», причем три из них были забиты еще к середине первого тайма, после чего уже все стало ясно. Дубль оформил Ферран Торрес, еще по мячу забили Пьер-Эмерик Обамеянг и вышедший на замену Рики Пуч.

«Барселона» вернула себе третье место в турнирной таблице и еще на два очка приблизилась к «Севилье».