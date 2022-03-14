«Барселона» уничтожила дома «Осасуну»

«Барселона» забила четыре безответных мяча «Осасуне», причем три из них были забиты еще к середине первого тайма, после чего уже все стало ясно. Дубль оформил Ферран Торрес, еще по мячу забили Пьер-Эмерик Обамеянг и вышедший на замену Рики Пуч.
«Барселона» вернула себе третье место в турнирной таблице и еще на два очка приблизилась к «Севилье».
Протокол игры
|(1:0) Торрес Ферран14'
|(2:0) Торрес Ферран21'
|(3:0) Обамеянг Пьер-Эмерик27'
|(4:0) Пуч Рикард75'
Тер Штеген Марк-Андре•Алвес Даниэл•Пике Херард 62' (Ленгле Клеман ( 62') •Гарсия Эрик•Альба Жорди 79' (Мингеса Оскар ( 79') •Педри 73' (Пуч Рикард ( 73') •Бускетс Серхио•Гави•Дембеле Усман•Обамеянг Пьер-Эмерик 73' (Депай Мемфис ( 73') •Торрес Ферран 80' (Брайтвайт Мартин ( 80')
Эррера Серхио•Видаль Начо • 13'Гарсия Давид III 15' 46' (Эрнандес Аридане ( 46') •Круз Хуан•Анхель Хосе•Монкайола Хон•Торро Лукас 46' (Унаи Гарсия ( 46' ) • 89'Мартинес Хавьер II 73' (Брашанац Дарко ( 73' ) • 90'Iker Benito 67' (Будимир Анте ( 67') •Кике Гарсия•Гарсия Рубен 46' (Торрес Роберто ( 46')
13 марта. Стадион "Камп Ноу" (Барселона).