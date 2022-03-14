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Источник: Месси мечтает вернуться в «Барселону»

14 Марта 2022 • 00:11 Комментировать (2)

Как сообщает журналист Жерард Ромеро, Лионель Месси мечтает вернуться в «Барселону».

Сообщается, что его отец и агент Хорхе Месси звонил в клуб в последние несколько дней, чтобы обсудить идею возвращения в столицу Каталонии.

Месси недоволен своим положением в парижском клубе, а также неудачными результатами «ПСЖ» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Официальной информации от «Барселоны» пока не поступало.

В этом сезоне аргентинский форвард провел 18 матчей в Лиге 1, забил 2 гола и отдал 10 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ
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