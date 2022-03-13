«Реал Сосьедад» - лидер Европы по количеству побед с минимальным счётом

В матче двадцать восьмого тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» принимал дома «Алавес» и добился победы с минимальным счетом благодаря голу Мартина Субименди. Это была уже седьмая победа с минимальным счетом в текущем сезоне в исполнении клуба из Сан-Себастьяна.

По этому показателю команда вышла на первое место в Европе, среди главных пяти европейских чемпионатов. По шесть побед с минимальным счетом в текущем сезоне на счету другого испанского клуба, «Севильи», а также английского «Манчестер Юнайтед». Любопытно, что все без исключения минимальные победы «Реал Сосьедада» были одержаны в домашних матчах.