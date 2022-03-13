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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» объявила стартовый состав на матч с «Осасуной»

13 Марта 2022 • 22:33 Комментировать

В матче двадцать восьмого тура испанской Примеры каталонская «Барселона» сразится в домашнем матче с «Осасуной». Накануне игры главный тренер каталонского суперклуба, Хави Эрнандес, объявил стартовый состав своей команды на игру. В нем присутствуют и Усман Дембеле, и Пьер-Эмерик Обамеянг, с которыми Хави традиционно связывает большие надежды. Также в состав возвращается Дани Алвес.

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Бускетс, Дембеле, Алвес. Педри, Жорди Альба, Ферран Торрес, Гарсия, Обамеянг, Гави.

Матч между «Барселоной» и «Осасуной» начнется в 23 часа по московскому времени, следить за онлайн-трансляцией можно будет на нашем сайте.

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Осасуна Барселона
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окончен Реал Сосьедад 1:0 Алавес 1.55 3.95 6.80
Идет 48 минута Барселона 3:0 Осасуна 1.35 5.10 9.50
14.03  23:00 Мальорка ... Реал Мадрид 5.20 4.20 1.64
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