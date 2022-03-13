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Чемпионат Испании. Ла Лига

Борха Иглесиас принёс победу «Бетису» в матче против «Атлетика»

13 Марта 2022 • 20:30 Комментировать
Бетис
1:0
Атлетик Б
окончен

Завершился очередной матч 28-го тура чемпионата Испании по футболу. «Бетис» на своём поле обыграл «Атлетик» из Бильбао. Единственный мяч в матче забил Борха Иглесиас.

На 80-й минуте у хозяев поля был удалён Набиль Фекир, получивший прямую красную карточку за грубый фол.

Протокол игры  
Бетис 1:0Атлетик Б
(1:0) Иглесиас Борха20'   
Силва РуиСабали ЮссуфПесселья Херман   25'Бартра МаркМиранда Хуан   28'  70' (Руибаль Айтор (  70'   76') Гидо РодригесАкуоку Поль  88' (Гонсалес Эдгар (  88') Каналес Серхио   80'Фекир Набиль   80'Хуанми МигельИглесиас Борха  73' (Карвалью Вилльям (  73')
Запасные: Виллиан ЖозеЛаинес ДиегоРоблес ЖоэльХоакин СанчесВиктор РуисРодри РодригоБраво Клаудио
Унай СимонДе Маркос Оскар   80'Вивиан ДаниэльЙерай АльваресЮри Берчиче   8'  58' (Баленсиага Микель (  58') Беренгер Алекс   16'Венседор Унай  84' (Гарсия Рауль (  84') Весга Микель  71' (Саррага Ойер (  71') Муньяин ИкерСансет Ойян   80'  84' (Серрано Нико (  84') Уильямс Иньяки  59' (Уильямс Нико (  59'   77')
Запасные: Петхарроман АлексЭскьета ХокинВильялибре АсьерЛекуе ИньигоНуньес Унай
13 марта. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).

 

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Бетис Атлетик Бильбао
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окончен Райо Вальекано 1:1 Севилья 3.45 3.15 2.30
окончен Бетис 1:0 Атлетик Б 2.40 3.25 3.10
Идет 21 минута Реал Сосьедад 0:0 Алавес 1.55 3.90 6.80
13.03  23:00 Барселона ... Осасуна 1.51 4.60 6.20
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Сегодня, 13 Марта
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