Борха Иглесиас принёс победу «Бетису» в матче против «Атлетика»

Завершился очередной матч 28-го тура чемпионата Испании по футболу. «Бетис» на своём поле обыграл «Атлетик» из Бильбао. Единственный мяч в матче забил Борха Иглесиас.
На 80-й минуте у хозяев поля был удалён Набиль Фекир, получивший прямую красную карточку за грубый фол.
Протокол игры
|(1:0) Иглесиас Борха20'
Силва Руи•Сабали Юссуф•Песселья Херман • 25'Бартра Марк•Миранда Хуан 28' 70' (Руибаль Айтор ( 70' ) • 76'Гидо Родригес•Акуоку Поль 88' (Гонсалес Эдгар ( 88') •Каналес Серхио • 80'Фекир Набиль • 80'Хуанми Мигель•Иглесиас Борха 73' (Карвалью Вилльям ( 73')
Унай Симон•Де Маркос Оскар • 80'Вивиан Даниэль•Йерай Альварес•Юри Берчиче 8' 58' (Баленсиага Микель ( 58') •Беренгер Алекс • 16'Венседор Унай 84' (Гарсия Рауль ( 84') •Весга Микель 71' (Саррага Ойер ( 71') •Муньяин Икер•Сансет Ойян 80' 84' (Серрано Нико ( 84') •Уильямс Иньяки 59' (Уильямс Нико ( 59' ) 77'
13 марта. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).