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Чемпионат Испании. Ла Лига

Ларссон раскритиковал руководство «Барселоны» за увольнение Кумана

13 Марта 2022 • 18:41 Комментировать

Хенрик Ларссон, который в течение 15 месяцев был помощником главного тренера «Барселоны» Рональда Кумана, раскритиковал руководство клуба и президента Жоана Лапорту за то, как они поступили с голландским тренером.

«В первом сезоне все было хорошо, пока в марте мы не проиграли «Гранаде» дома. После того, как Лапорта стал президентом, поддержки стало заметно меньше», - сказал Ларссон.

Он добавил, что ситуация в клубе была очень неопределенной.

«Мы ушли на летние каникулы и я не знал, буду ли продолжать работать в клубе», - уточнил он.

В итоге Рональда Кумана и его помощника уволили в середине сезона после того, как «Барселона» проиграла в «Реалу», а затем и «Райо Вальекано».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Рональд Куман Хенрик Ларссон
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окончен Райо Вальекано 1:1 Севилья 3.45 3.15 2.30
Идет 45 минута Бетис 1:0 Атлетик Б 2.03 3.65 3.65
13.03  20:30 Реал Сосьедад ... Алавес 1.45 4.50 7.80
13.03  23:00 Барселона ... Осасуна 1.51 4.60 6.20
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