Ларссон раскритиковал руководство «Барселоны» за увольнение Кумана

Хенрик Ларссон, который в течение 15 месяцев был помощником главного тренера «Барселоны» Рональда Кумана, раскритиковал руководство клуба и президента Жоана Лапорту за то, как они поступили с голландским тренером.

«В первом сезоне все было хорошо, пока в марте мы не проиграли «Гранаде» дома. После того, как Лапорта стал президентом, поддержки стало заметно меньше», - сказал Ларссон.

Он добавил, что ситуация в клубе была очень неопределенной.

«Мы ушли на летние каникулы и я не знал, буду ли продолжать работать в клубе», - уточнил он.

В итоге Рональда Кумана и его помощника уволили в середине сезона после того, как «Барселона» проиграла в «Реалу», а затем и «Райо Вальекано».