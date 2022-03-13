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Чемпионат Испании. Ла Лига

Президент «Барселоны» рассказал о рисках по трансферу Холанна для клуба

13 Марта 2022 • 18:08 Комментировать

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о проблемах, которые могут возникнуть при осуществлении трансфера Эрлинга Холанна.

«Менеджмент ежедневно работает над вопросами усиления состава. Наша задача — заключение сделок, но далеко не каждая проходит идеально. И речь не о проблемах, связанных с экономикой. Существуют операции, которые клуб не станет осуществлять при наличии рисков.

Сохранение клуба — задача номер один. Экономическая ситуация была значительно улучшена, но работа по данному вопросу продолжается. Мы не будем оформлять трансферы, которые могут угрожать нашему клубу» — рассказал Лапорта в интервью для издания Esport3.

Ранее в СМИ была озвучена информация о том, что руководители «Барселоны» уверены в будущем переходе Холанна в их команду.


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Боруссия Дортмунд Жоан Лапорта Эрлинг Холанн
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