Президент «Барселоны» рассказал о рисках по трансферу Холанна для клуба

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о проблемах, которые могут возникнуть при осуществлении трансфера Эрлинга Холанна.

«Менеджмент ежедневно работает над вопросами усиления состава. Наша задача — заключение сделок, но далеко не каждая проходит идеально. И речь не о проблемах, связанных с экономикой. Существуют операции, которые клуб не станет осуществлять при наличии рисков.

Сохранение клуба — задача номер один. Экономическая ситуация была значительно улучшена, но работа по данному вопросу продолжается. Мы не будем оформлять трансферы, которые могут угрожать нашему клубу» — рассказал Лапорта в интервью для издания Esport3.

Ранее в СМИ была озвучена информация о том, что руководители «Барселоны» уверены в будущем переходе Холанна в их команду.