«Севилья» не смогла на выезде одолеть «Райо Вальекано»

В матче 28-го тура чемпионата Испании «Севилья» на выезде сыграла вничью с «Райо Вальекано» (1:1).
В первом тайме зрители не увидели забитых голов. Уже в дебюте второго тайма хозяев вперед вывел полузащитник Бебе. На 63-й минуте счет сравнял полузащитник «Севильи» Томас Дилэйни.
«Райо Вальекано» прервал серию из четырех поражений подряд в Ла Лиге и набрал 32 очка. «Севилья» не воспользовалась возможности приблизиться к лидирующему «Реалу». Команда Хулена Лопетеги набрала 56 очков и отстает от сливочных уже на 7 очков.
Протокол игры
|(1:0) Бебе Тьягу47'
|63'Делани Томас (1:1)
Димитриевски Столе•Балью Иван•Суарес Марио•Катена Алехандро•Гарсия Франсиско III•Валентин Оскар•Комесанья Санти•Бебе Тьягу 64' (Эрнандес Марио ( 64') •Трехо Оскар 86' (Сисс Пате ( 86') •Нтекья Ранди 74' (Силла Мамаду ( 74') •Гвардиола Серхи
Буну Яссин•Навас Хесус 54' (Марсьяль Антони ( 54') •Кунде Жюль•Гудель Неманья•Аугустинссон Людвиг 54' (Корона Хесус ( 54') •Торрес Оливер 72' (Эн-Несири Юссеф ( 72') •Ракитич Иван•Делани Томас•Окампос Лукас • 59'Мир Рафа•Мунир Эль-Хаддади 54' (Акунья Маркос ( 54'Кармона Хосе Анхель 67')
13 марта. Стадион "Кампо де Вальекас".