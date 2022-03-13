«Севилья» не смогла на выезде одолеть «Райо Вальекано»

В матче 28-го тура чемпионата Испании «Севилья» на выезде сыграла вничью с «Райо Вальекано» (1:1).

В первом тайме зрители не увидели забитых голов. Уже в дебюте второго тайма хозяев вперед вывел полузащитник Бебе. На 63-й минуте счет сравнял полузащитник «Севильи» Томас Дилэйни.

«Райо Вальекано» прервал серию из четырех поражений подряд в Ла Лиге и набрал 32 очка. «Севилья» не воспользовалась возможности приблизиться к лидирующему «Реалу». Команда Хулена Лопетеги набрала 56 очков и отстает от сливочных уже на 7 очков.