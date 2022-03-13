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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Севилья» не смогла на выезде одолеть «Райо Вальекано»

13 Марта 2022 • 17:50 Комментировать
Райо Вальекано
1:1
Севилья
окончен

В матче 28-го тура чемпионата Испании «Севилья» на выезде сыграла вничью с «Райо Вальекано» (1:1).

В первом тайме зрители не увидели забитых голов. Уже в дебюте второго тайма хозяев вперед вывел полузащитник Бебе. На 63-й минуте счет сравнял полузащитник «Севильи» Томас Дилэйни.

«Райо Вальекано» прервал серию из четырех поражений подряд в Ла Лиге и набрал 32 очка. «Севилья» не воспользовалась возможности приблизиться к лидирующему «Реалу». Команда Хулена Лопетеги набрала 56 очков и отстает от сливочных уже на 7 очков.

Протокол игры  
Райо Вальекано 1:1Севилья
(1:0) Бебе Тьягу47'   
  63'Делани Томас (1:1)
Димитриевски СтолеБалью ИванСуарес МариоКатена АлехандроГарсия Франсиско IIIВалентин ОскарКомесанья СантиБебе Тьягу  64' (Эрнандес Марио (  64') Трехо Оскар  86' (Сисс Пате (  86') Нтекья Ранди  74' (Силла Мамаду (  74') Гвардиола Серхи
Запасные: Manuel NavarroРесио ИкерМараш НиколаЗидан ЛюкаКевин Родригес
Буну ЯссинНавас Хесус  54' (Марсьяль Антони (  54') Кунде ЖюльГудель НеманьяАугустинссон Людвиг  54' (Корона Хесус (  54') Торрес Оливер  72' (Эн-Несири Юссеф (  72') Ракитич ИванДелани ТомасОкампос Лукас   59'Мир РафаМунир Эль-Хаддади  54' (Акунья Маркос (  54'Кармона Хосе Анхель  67')
Запасные: Ромеро ИванДмитрович МаркоСалас КикеДиас ХавьерХуанлу СанчесЛуисми Крус
13 марта. Стадион "Кампо де Вальекас".

 

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окончен Райо Вальекано 1:1 Севилья 3.45 3.15 2.30
Идет 45 минута Бетис 1:0 Атлетик Б 2.03 3.65 3.65
13.03  20:30 Реал Сосьедад ... Алавес 1.45 4.50 7.80
13.03  23:00 Барселона ... Осасуна 1.51 4.60 6.20
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