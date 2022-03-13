Анчелотти заявил, что команда не испытала эйфорию после победы над «ПСЖ»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о победе над «ПСЖ» (0:1, 3:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В интервью испанскому изданию Marca Анчелотти заявил, что сливочные не испытывают никакой эйфории после выдающейся победы над «ПСЖ». По словам тренера, «Реал» привык играть на высочайшем уровне и такие победы только доказывают, что королевский клуб является одним из сильнейших команд в мире.

В чемпионате Испании «Реал» уверенно лидирует в турнирной таблице, набрав 63 очка после 27 туров. Завтра, 14 марта команда Анчелотти сыграет на выезде против «Мальорки» в рамках 28-го тура Ла Лиги. Встреча начнется в 23:00 мск.