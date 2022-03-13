СМИ: Мбаппе уже подписал контракт с мадридским «Реалом»

Французский форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе подписал контракт с мадридским «Реалом» еще 30 января. Об этом рассказал журналист издания Marca Рамон Альварес.

По его словам, на подписании соглашения присутствовали несколько представителей руководства «королевского клуба», а также юрист.

Дата, в которую стороны официально объявят о подписании соглашения, зависит от решения «сливочных». Сам Мбаппе, по словам Альвареса, предпочел бы, чтобы официальное заявление появилось в СМИ после окончания текущего сезона.

По предварительным данным, зарплата Мбаппе составит 25 миллионов евро в год. Он также получит солидный подписной бонус.