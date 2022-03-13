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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» рассматривает Ляказетта в качестве альтернативы Холанну

13 Марта 2022 • 13:26 Комментировать
Барселона
...
Осасуна
1.35 5.00 9.00
Через 8 ч. 49 мин.

«Барселона» заинтересована в подписании нападающего лондонского «Арсенала» Александра Ляказетта.

Каталонцы рассматривают француза в качестве альтернативы Эрлингу Холанну, на случай, если не получится приобрести звезду дортмундской «Боруссии». В текучем году у Ляказетта заканчивается контракт с «канонирами», поэтому он может пополнить сине-гранатовых в статусе свободного агента.  

В нынешнем сезоне Английской Премьер-Лиги 30-летний француз забил 3 гола и отдал 7 результативных передач в 20 встречах.

21-летний Холанн в настоящий момент восстанавливается от травмы. В текущем сезоне чемпионата Германии нападающий провёл 14 матчей, в которых забил 16 мячей и сделал 5 голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Александр Ляказетт Эрлинг Холанн
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