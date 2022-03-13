«Барселона» рассматривает Ляказетта в качестве альтернативы Холанну

«Барселона» заинтересована в подписании нападающего лондонского «Арсенала» Александра Ляказетта.

Каталонцы рассматривают француза в качестве альтернативы Эрлингу Холанну, на случай, если не получится приобрести звезду дортмундской «Боруссии». В текучем году у Ляказетта заканчивается контракт с «канонирами», поэтому он может пополнить сине-гранатовых в статусе свободного агента.

В нынешнем сезоне Английской Премьер-Лиги 30-летний француз забил 3 гола и отдал 7 результативных передач в 20 встречах.

21-летний Холанн в настоящий момент восстанавливается от травмы. В текущем сезоне чемпионата Германии нападающий провёл 14 матчей, в которых забил 16 мячей и сделал 5 голевых передач.