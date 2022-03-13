«Барселона» улучшит предложение по контракту для Араухо

Руководство «Барселоны» планирует улучшить условия по контракту для защитника Рональда Араухо. Предполагается, что переговоры по контракту с футболистом продлятся до конца марта.

Действующий контракт 23-летнего уругвайского футболиста с каталонским клубом заканчивается в 2023 году, однако уже сейчас «Барселона» хочет предложить ему новое соглашение.

Несколько европейских клубов уже проявили интерес к Араухо, что подталкивает каталонцев на скорейшее завершение обсуждений нового контракта с игроком.

Ранее Араухо уже дважды отклонял предложения «Барселоны». Перед третьим раундом переговоров руководство клуба хочет изменить условия, предлагаемые игроку.