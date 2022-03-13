Spotify и «Барселона» - дружба на 300 миллионов близка

Контракт между «Барселоной» и шведской интернет-компанией Spotify уже практически «на мази». Слухи о соглашении, которое должно принести «Барселоне» сотни миллионов евро, ходят с начала года. Стороны не могут договориться по поводу переименования стадиона, в том числе и поводу такого нюанса, где должно быть расположено название Spotify - до или после названия стадиона.

Тем не менее, как уточняет El Mundo Deportivo, никто не сомневается в том, что сделка будет оформлена. О ней должно быть сообщено в самые ближайшие недели, ориентировочная сумма перспективного соглашения - 300 миллионов евро.