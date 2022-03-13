«Реал» готов продлить контракт Модрича

Мадридский «Реал» готов продлить контракт полузащитника Луки Модрича, контракт которого истекает летом. Вариант с уходом 36-летнего Модрича в другой клуб не рассматривается в принципе - Модрич либо продлит свое соглашение с «Реалом», либо закончит карьеру. И, судя по всему, в «Реале» считают. что Модрич все еще достаточно полезен, а самое главное - важен в раздевалке клуба как безусловный авторитет.

Правда, как уточняет Marca, Модричу придется согласиться на некоторое снижение своих гонораров. Хорватский футболист выступает в «Реале» уже десять лет - он перебрался в него летом 2012 года.