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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» готов продлить контракт Модрича

13 Марта 2022 • 06:19 Комментировать
Мальорка
...
Реал Мадрид
6.00 4.20 1.55
14.03 23:00

Мадридский «Реал» готов продлить контракт полузащитника Луки Модрича, контракт которого истекает летом. Вариант с уходом 36-летнего Модрича в другой клуб не рассматривается в принципе - Модрич либо продлит свое соглашение с «Реалом», либо закончит карьеру. И, судя по всему, в «Реале» считают. что Модрич все еще достаточно полезен, а самое главное - важен в раздевалке клуба как безусловный авторитет.

Правда, как уточняет Marca, Модричу придется согласиться на некоторое снижение своих гонораров. Хорватский футболист выступает в «Реале» уже десять лет - он перебрался в него летом 2012 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич
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