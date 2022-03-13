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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Валенсия» без Черышева не смогла обыграть «Хетафе»

13 Марта 2022 • 00:59 Комментировать
Хетафе
0:0
Валенсия
окончен

«Валенсия» не смогла победить «Хетафе» на выезде, сыграв вничью (0:0) в матче 28-го тура Ла Лиги.

Российский полузащитник Денис Черышев провёл весь матч на скамейке запасных.

После ничейного результата отставание «Валенсии» от еврокубковой зоны составляет восемь очков. «Хетафе» же продолжит борьбу за непопадание в зону вылета в Сегунду.

Протокол игры  
Хетафе 0:0Валенсия
Сория ДавидДамиан Суарес  68' (Майораль Борха (  68'   74') Дьене ДаконамМитрович СтефанКуэнка ХорхеОливера Матиас   90'Аленья Карлес   49'  79' (Вильяр Гонсало (  79') Арамбарри Мауро  61' (Оскар Родригес (  61') Максимович Неманья   90'Унал ЭнесРамирес Сандро   39'  68' (Иглесиас Хуан (  68')
Запасные: Gaston AlvarezКабако ЭрикЙокушлу ОкайЯнкто ЯкубМата Хайме   80'Конде ДиегоФлорентинуВитоло Виктор
Мамардашвили ГеоргийДьякаби МуктарГабриэль ПаулистаАльдерете Омар   31'Фулкье Димитри   90'Солер КарлосГильямон Уго   82'  90' (Андре Маркос (  90') Васкес Хесус  90' (Кошта Элдер (  90'   90') Гуэдеш Гонсалу  90' (Рачич Урош (  90') Хиль Бриан  76' (Мориба Илайкс (  76'   87') Дуро Уго  58' (Макси Гомес (  58')
Запасные: Черышев ДенисДжюмарт ЭрайМоскера КристианХауме ДоменекИранцо Рубен
12 марта. Стадион "Колизеум Альфонсо Перес" (Хетафе).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Хетафе Денис Черышев
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окончен Гранада 0:1 Эльче 2.25 3.20 3.40
окончен Вильярреал 1:0 Сельта 1.65 4.05 5.10
окончен Хетафе 0:0 Валенсия 2.35 3.10 3.30
13.03  16:00 Райо Вальекано ... Севилья 3.35 3.20 2.34
13.03  18:15 Бетис ... Атлетик Б 2.03 3.65 3.65
13.03  20:30 Реал Сосьедад ... Алавес 1.45 4.50 7.80
13.03  23:00 Барселона ... Осасуна 1.51 4.60 6.20
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