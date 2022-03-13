«Валенсия» без Черышева не смогла обыграть «Хетафе»

«Валенсия» не смогла победить «Хетафе» на выезде, сыграв вничью (0:0) в матче 28-го тура Ла Лиги.
Российский полузащитник Денис Черышев провёл весь матч на скамейке запасных.
После ничейного результата отставание «Валенсии» от еврокубковой зоны составляет восемь очков. «Хетафе» же продолжит борьбу за непопадание в зону вылета в Сегунду.
Протокол игры
Сория Давид•Дамиан Суарес 68' (Майораль Борха ( 68' ) • 74'Дьене Даконам•Митрович Стефан•Куэнка Хорхе•Оливера Матиас • 90'Аленья Карлес 49' 79' (Вильяр Гонсало ( 79') •Арамбарри Мауро 61' (Оскар Родригес ( 61') •Максимович Неманья • 90'Унал Энес•Рамирес Сандро 39' 68' (Иглесиас Хуан ( 68')
Мамардашвили Георгий•Дьякаби Муктар•Габриэль Паулиста•Альдерете Омар • 31'Фулкье Димитри • 90'Солер Карлос•Гильямон Уго 82' 90' (Андре Маркос ( 90') •Васкес Хесус 90' (Кошта Элдер ( 90' ) • 90'Гуэдеш Гонсалу 90' (Рачич Урош ( 90') •Хиль Бриан 76' (Мориба Илайкс ( 76' ) • 87'Дуро Уго 58' (Макси Гомес ( 58')
12 марта. Стадион "Колизеум Альфонсо Перес" (Хетафе).