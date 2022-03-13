«Валенсия» без Черышева не смогла обыграть «Хетафе»

«Валенсия» не смогла победить «Хетафе» на выезде, сыграв вничью (0:0) в матче 28-го тура Ла Лиги.

Российский полузащитник Денис Черышев провёл весь матч на скамейке запасных.

После ничейного результата отставание «Валенсии» от еврокубковой зоны составляет восемь очков. «Хетафе» же продолжит борьбу за непопадание в зону вылета в Сегунду.