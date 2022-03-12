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«Барселона» предложит Араухо улучшенный контракт

12 Марта 2022 • 23:42 Комментировать

Diario Sport сообщает, «Барселона» намерена сделать улучшенное предложение о продлении контракта центральному защитнику Рональду Араухо.

Футболист отклонил первые два предложения клуба, и «Барса» предпримет новый подход, «чтобы попытаться достичь окончательного соглашения». Араухо хочет остаться в каталонском клубе, но также требует и повышения заработной платы.

Ранее сообщалось, что защитником интересуются «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». Если «Барса» предложит игроку условия на уровне конкурентов, то Араухо будет готов подписать соглашение, говорится в сообщении.

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