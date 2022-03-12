Хави: «Араухо не всегда хорош с мячом, но он прогрессирует»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал о сильных и слабых сторонах центрального защитника Рональда Араухо.

«Он добился серьёзного прогресса с момента прибытия сюда. Отдельного внимания заслуживает его развитие в работе с мячом. Иногда ему трудно находить правильные решения при владении мячом, поскольку он вырос не в системе «Барсы», но он прибавляет в этом аспекте, а также преуспевает в других. Он хорош в воздухе, выигрывает дуэли, помогает нам прессинговать», – цитирует наставника «сине-гранатовых» Marca.

В сезоне 2021-22 Рональд Араухо отыграл за «Барселону» 31 матч во всех турнирах, отметившись 3 голами.