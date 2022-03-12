Бензема мог перейти в «Барселону»

«Барселона» могла переманить в свои ряды Карима Бензема ещё до того, как это сделал мадридский «Реал».

По данным Sport, в 2008 году Чики Бегирстайн, занимавший в то время пост спортивного директора «Барселоны», собирался купить француза у «Лиона», но отказался от этой идеи из-за поведения Бензема.

Утверждается, что нападающий «даже не смотрел в глаза» Бегирстайну, что смутило специалиста. Испанец решил, что перспективному футболисту «Лиона» будет трудно адаптироваться в звёздном каталонском коллективе.

В итоге «Барселона» подписала другого форварда – Златана Ибрагимовича, а Бензема годом позднее заключил контракт с мадридским «Реалом», где выступает до сих пор.