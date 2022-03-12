Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема мог перейти в «Барселону»

12 Марта 2022 • 22:53 Комментировать
Барселона
...
Осасуна
1.35 5.00 9.00
Через 23 ч. 33 мин.

«Барселона» могла переманить в свои ряды Карима Бензема ещё до того, как это сделал мадридский «Реал».

По данным Sport, в 2008 году Чики Бегирстайн, занимавший в то время пост спортивного директора «Барселоны», собирался купить француза у «Лиона», но отказался от этой идеи из-за поведения Бензема.

Утверждается, что нападающий «даже не смотрел в глаза» Бегирстайну, что смутило специалиста. Испанец решил, что перспективному футболисту «Лиона» будет трудно адаптироваться в звёздном каталонском коллективе.  

В итоге «Барселона» подписала другого форварда – Златана Ибрагимовича, а Бензема годом позднее заключил контракт с мадридским «Реалом», где выступает до сих пор.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Карим Бензема Чики Бегиристайн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА ОСАСУНА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Леванте 1:1 Эспаньол 2.30 3.45 3.10
окончен Гранада 0:1 Эльче 2.25 3.20 3.40
окончен Вильярреал 1:0 Сельта 1.65 4.05 5.10
Идет 22 минута Хетафе 0:0 Валенсия 2.31 3.15 3.45
13.03  16:00 Райо Вальекано ... Севилья 3.35 3.20 2.34
13.03  18:15 Бетис ... Атлетик Б 2.03 3.65 3.65
13.03  20:30 Реал Сосьедад ... Алавес 1.45 4.50 7.80
13.03  23:00 Барселона ... Осасуна 1.51 4.60 6.20
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Марта
23:15 · Испания. Ла Лига
Хави: «Араухо не всегда хорош с мячом, но он прогрессирует»
23:14 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» хочет сохранить Траоре и отдать за него Тринкана и Пуча
22:53 · Испания. Ла Лига
Бензема мог перейти в «Барселону»
22:30 · Испания. Ла Лига
«Хетафе» — «Валенсия»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
22:29 · Испания. Ла Лига
Парехо принёс победу «Вильярреалу»
22:25 · Испания. Ла Лига
«Валенсия» хочет оставить у себя Хиля, арендованного у «Тоттенхэма»
20:59 · Испания. Ла Лига
«Барселона» хочет подписать Жоао Феликса
20:17 · Испания. Ла Лига
«Гранада» уступила «Эльче», «Леванте» и «Эспаньол» победителя не выявили
19:45 · Испания. Ла Лига
«Барселона» недополучила денег от спонсора
18:26 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» начала переговоры по переходу Мелье
15:51 · Испания. Ла Лига
Главный тренер «Севильи» Лопетеги прокомментировал предстоящий матч против «Райо Вальекано»
14:20 · Испания. Ла Лига
Лукаку и Вернер попали в сферу интересов «Барселоны» 2
09:53 · Испания. Ла Лига
Мбаппе подпишет контракт с «Реалом» на следующей неделе
09:07 · Испания. Ла Лига
Тирни попал в сферу интересов «Реала»
08:44 · Испания. Ла Лига
«Барселона» подготовила список игроков на замену Холанну 4
Все новости
Рекомендуем