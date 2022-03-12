Парехо принёс победу «Вильярреалу»

Полузащитник «Вильярреала» Даниэль Парехо принёс победу своей команде в матче 28-го тура чемпионата Испании против «Сельты».

Голевую атаку хозяев поля начал Педрас, который протащил мяч по флангу и отдал на Тригероса, который в свою очередь уже отдал голевой пас Парехо.

Победа позволила «Вильярреалу» выйти на шестое место в турнирной таблице, позволяющее попасть в квалификационный турнир Лиги конференций.