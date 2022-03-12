Парехо принёс победу «Вильярреалу»

Полузащитник «Вильярреала» Даниэль Парехо принёс победу своей команде в матче 28-го тура чемпионата Испании против «Сельты».
Голевую атаку хозяев поля начал Педрас, который протащил мяч по флангу и отдал на Тригероса, который в свою очередь уже отдал голевой пас Парехо.
Победа позволила «Вильярреалу» выйти на шестое место в турнирной таблице, позволяющее попасть в квалификационный турнир Лиги конференций.
Протокол игры
|Вильярреал
|1:0
|Сельта
|(1:0) Парехо Даниэль64'
Рульи Херонимо•Орье Серж•Альбиоль Рауль 46' (Манди Аисса ( 46') •Торрес Пау II•Педраса Альфонсо 87' (Эступиньян Первис ( 87') •Чуквезе Саму•Парехо Даниэль•Иборра Висенте • 34'Тригерос Мануэль 73' (Коклен Франсис ( 73') •Ло Чельсо Джовани 80' (Диа Булайе ( 80') •Данджума Арно 80' (Гомес Мойсес ( 80')
Запасные: Йоргенсен Филип•Марио Гаспар•Асенхо Серхио•Пино Йереми
Дитуро Матиас•Васкес Кевин 88' (Тапия Ренато ( 88') •Айду Джозеф•Араухо Нестор•Галан Хави•Пейнадо Франсиско•Браис Мендес•Денис Суарес 88' (Пинеда Орбелин ( 88') •Нолито Агудо 64' (Солари Аугусто ( 64') •Аспас Яго•Тьяго Гальярдо 64' (Мина Сантьяго ( 64')
12 марта. Стадион "Эстадио де ла Керамика".