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Чемпионат Испании. Ла Лига

Парехо принёс победу «Вильярреалу»

12 Марта 2022 • 22:29 Комментировать
Вильярреал
1:0
Сельта
окончен

Полузащитник «Вильярреала» Даниэль Парехо принёс победу своей команде в матче 28-го тура чемпионата Испании против «Сельты».

Голевую атаку хозяев поля начал Педрас, который протащил мяч по флангу и отдал на Тригероса, который в свою очередь уже отдал голевой пас Парехо.

Победа позволила «Вильярреалу» выйти на шестое место в турнирной таблице, позволяющее попасть в квалификационный турнир Лиги конференций.

Протокол игры  
Вильярреал 1:0Сельта
(1:0) Парехо Даниэль64'   
Рульи ХеронимоОрье СержАльбиоль Рауль  46' (Манди Аисса (  46') Торрес Пау IIПедраса Альфонсо  87' (Эступиньян Первис (  87') Чуквезе СамуПарехо ДаниэльИборра Висенте   34'Тригерос Мануэль  73' (Коклен Франсис (  73') Ло Чельсо Джовани  80' (Диа Булайе (  80') Данджума Арно  80' (Гомес Мойсес (  80')
Запасные: Йоргенсен ФилипМарио ГаспарАсенхо СерхиоПино Йереми
Дитуро МатиасВаскес Кевин  88' (Тапия Ренато (  88') Айду ДжозефАраухо НесторГалан ХавиПейнадо ФрансискоБраис МендесДенис Суарес  88' (Пинеда Орбелин (  88') Нолито Агудо  64' (Солари Аугусто (  64') Аспас ЯгоТьяго Гальярдо  64' (Мина Сантьяго (  64')
Запасные: Фонтан ХосеСерви ФранкоМурильо ДжейсонРубен БланкоДомингес Карлос
12 марта. Стадион "Эстадио де ла Керамика".

 

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окончен Леванте 1:1 Эспаньол 2.30 3.45 3.10
окончен Гранада 0:1 Эльче 2.25 3.20 3.40
окончен Вильярреал 1:0 Сельта 1.65 4.05 5.10
Идет 22 минута Хетафе 0:0 Валенсия 2.31 3.15 3.45
13.03  16:00 Райо Вальекано ... Севилья 3.35 3.20 2.34
13.03  18:15 Бетис ... Атлетик Б 2.03 3.65 3.65
13.03  20:30 Реал Сосьедад ... Алавес 1.45 4.50 7.80
13.03  23:00 Барселона ... Осасуна 1.51 4.60 6.20
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