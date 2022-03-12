«Валенсия» хочет оставить у себя Хиля, арендованного у «Тоттенхэма»

Вингер «Тоттенхэма» Брайан Хиль может остаться в испанской «Валенсии», за которую выступает на правах аренды.

21-летний футболист успешно зарекомендовал себя после возвращения в Испанию, заставив «Валенсию» задуматься над вопросом сохранения у себя перспективного футболиста.

Арендный договор не включает в себя опцию выкупа, а «летучие мыши» испытывают финансовые трудности, из-за которых вряд ли смогут позволить себе дорогостоящего игрока. По данным Daily Star, стороны могут договориться о продлении аренды до конца следующего сезона.

Брайан Хиль присоединился к «Валенсии» в январе. За полгода до этого «Тоттенхэм» приобрёл его у «Севильи» за 25 млн евро.