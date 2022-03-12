«Барселона» хочет подписать Жоао Феликса

«Барселона» проявляет интерес к нападающему мадридского «Атлетико» Жоао Феликсу, сообщает издание Goal.

Стоимость талантливого форварда оценивается мадридским клубом в 126 миллионов евро. Но, учитываю, что «Атлетико» до сих пор не полностью расплатился за аренду Гризмана, который перешел к ним летом из каталонского клуба, цена может быть немного снижена.

Мадридцы не горят желанием продавать нападающего. Но отмечается, что Феликс сам может потребовать отпустить его в «Барселону», если сочтет, что с каталонским клубом у него будет больше шансов завоевать трофеи.