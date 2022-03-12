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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» недополучила денег от спонсора

12 Марта 2022 • 19:45 Комментировать

Шведская компания «Spotify» рассматривается, как претендент на звание основного спонсора испанской «Барселоны». По условиям соглашения, каталонский клуб получит 280 миллионов евро. Однако, это сумма могла быть значительно выше, сообщает SPORT.

Шведы оказались разочарованными малым количеством зарегистрированных фанатов клуба. Из 350 миллионов болельщиков «Барсы» по всему миру официально зарегистрированными оказались лишь 3 миллиона – менее 1%.

Таким образом, число потенциальных клиентов шведской компании оказалось намного меньше, чем рассчитывали бизнесмены.

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Барселона
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