Главный тренер «Севильи» Лопетеги прокомментировал предстоящий матч против «Райо Вальекано»

В преддверии матча 28-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Севилья» и «Райо Вальекано», главный тренер андалусийцев Хулен Лопетеги поделился ожиданиями от предстоящей игры.

«Райо-Вальекано» — одна из команд, которая ещё полтора месяца назад имела лучшие показатели домашних игр в Европе. Они, как и мы, смотрят на этот матч как на финал», — приводит слова Лопетеги Marca.

Встреча состоится завтра, 13 марта, в Мадриде, начало запланировано на 16:00 по московскому времени. Во внутреннем чемпионате «Севилья» не знает поражений на протяжении 13 матчей подряд и продолжает составлять конкуренцию «Реалу» в борьбе за чемпионский титул. За 11 туров до конца чемпионата отставание от «сливочных» составляет 8 очков.