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Чемпионат Испании. Ла Лига

Главный тренер «Севильи» Лопетеги прокомментировал предстоящий матч против «Райо Вальекано»

12 Марта 2022 • 15:51 Комментировать
Райо Вальекано
...
Севилья
3.30 3.10 2.30
Через 22 ч. 38 мин.

В преддверии матча 28-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Севилья» и «Райо Вальекано», главный тренер андалусийцев Хулен Лопетеги поделился ожиданиями от предстоящей игры.

«Райо-Вальекано» — одна из команд, которая ещё полтора месяца назад имела лучшие показатели домашних игр в Европе. Они, как и мы, смотрят на этот матч как на финал», — приводит слова Лопетеги Marca.

Встреча состоится завтра, 13 марта, в Мадриде, начало запланировано на 16:00 по московскому времени. Во внутреннем чемпионате «Севилья» не знает поражений на протяжении 13 матчей подряд и продолжает составлять конкуренцию «Реалу» в борьбе за чемпионский титул. За 11 туров до конца чемпионата отставание от «сливочных» составляет 8 очков. 

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Райо Вальекано Хулен Лопетеги
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РАЙО ВАЛЬЕКАНО СЕВИЛЬЯ
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12.03  23:00 Хетафе ... Валенсия 2.31 3.15 3.45
13.03  16:00 Райо Вальекано ... Севилья 3.35 3.20 2.34
13.03  18:15 Бетис ... Атлетик Б 2.03 3.65 3.65
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