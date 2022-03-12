Лукаку и Вернер попали в сферу интересов «Барселоны»

Нападающий лондонского «Челси» Ромелу Лукаку и Тимо Вернер попали в сферу интересов «Барселоны». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источников, представители каталонского клуба присматриваются к этим футболистам. Их рассматривают как возможную замену Эрлингу Холанну. «Барселона» хочет подписать норвежского нападающего, но если у них не получится, то они обратятся к Вернеру и Лукаку.

Ранее в СМИ появились слухи о том, что норвежец уже согласовал условия контракта с «Манчестер Сити» и летом готовится к смене клубной прописки.

Официально «горожане» этого не предупредили.