Мбаппе подпишет контракт с «Реалом» на следующей неделе

Французский форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе на следующей неделе подпишет контракт с мадридским «Реалом». Об этом сообщает Marca.

По информации источников, стороны уже договорились обо всех условиях будущего соглашения. Получать в «королевском клубе» Мбаппе будет 25 миллионов евро в год. Также нападающему дадут подписной бонус в размере 60-80 миллионов евро.

Предполагается, что на следующей неделе футболист встретится с представителями «Реала» для того, чтобы подписать соглашение.

Официальное объявление о том, что Мбаппе стал частью команды, мадридский «Реал» сделает летом, после завершения текущего сезона.