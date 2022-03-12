Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Тирни попал в сферу интересов «Реала»

12 Марта 2022 • 09:07 Комментировать

Защитник лондонского «Арсенала» Киран Тирни попал в сферу интересов мадридского «Реала». Об этом сообщает 90min.

Скауты «сливочных» заметили Тирни во время наблюдения за его одноклубником Букайо Сака. Представителей «Реала» впечатлило то, какой прогресс Тирни показывает в последние месяцы.

Действующий контракт 24-летнего защитника с «канонирами» заканчивается в 2026 году. «Арсенал» может продать Тирни, если «Реал» предложит команде хорошую цену.

При этом неизвестно, отказались ли представители «королевского клуба» от покупки Букайо Сака, за которым команда следила изначально.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Арсенал Лондон Киран Тирни
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
12.03  16:00 Леванте ... Эспаньол 2.36 3.35 3.15
12.03  18:15 Гранада ... Эльче 2.12 3.45 3.55
12.03  20:30 Вильярреал ... Сельта 1.74 4.00 4.60
12.03  23:00 Хетафе ... Валенсия 2.31 3.15 3.45
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Марта
09:07 · Испания. Ла Лига
Тирни попал в сферу интересов «Реала»
08:44 · Испания. Ла Лига
«Барселона» подготовила список игроков на замену Холанну
07:23 · Испания. Ла Лига
Месси не может забить «Реалу» уже 782 минуты 1
05:11 · Испания. Ла Лига
Серрано получил самую быструю красную карточку для вышедшего на замену игрока за последние два года в Ла Лиге
04:42 · Испания. Ла Лига
Трашоррас рассказал, как познакомился с Хави
01:13 · Испания. Ла Лига
Мадридский «Атлетико» с трудом обыграл «Кадис»
00:30 · Испания. Ла Лига
Кассано: «Бензема превосходит Роналду» 1
11 Марта
22:30 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» Мадрид – «Кадис»: составы, прямая трансляция и онлайн - 2:1
20:09 · Испания. Ла Лига
«Барселона» готова пригласить Левандовски, если не получится с Холанном
19:21 · Испания. Ла Лига
«Барселона» предлагает Мазрауи 5 млн евро за сезон
13:29 · Испания. Ла Лига
Лапорта сомневается, что «Барселона» сможет выиграть борьбу за Холанна 1
13:16 · Испания. Ла Лига
Защитник «Челси» Кристенсен подпишет контракт с «Барселоной» на 4 года
12:07 · Испания. Ла Лига
Суарес может вернуться в «Аякс»
09:34 · Испания. Ла Лига
«Реал» готов продлить контракт с легендой клуба
00:35 · Италия. Серия А
«Барселона» начала переговоры с агентом Леао
Все новости
Рекомендуем