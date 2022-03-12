Тирни попал в сферу интересов «Реала»

Защитник лондонского «Арсенала» Киран Тирни попал в сферу интересов мадридского «Реала». Об этом сообщает 90min.
Скауты «сливочных» заметили Тирни во время наблюдения за его одноклубником Букайо Сака. Представителей «Реала» впечатлило то, какой прогресс Тирни показывает в последние месяцы.
Действующий контракт 24-летнего защитника с «канонирами» заканчивается в 2026 году. «Арсенал» может продать Тирни, если «Реал» предложит команде хорошую цену.
При этом неизвестно, отказались ли представители «королевского клуба» от покупки Букайо Сака, за которым команда следила изначально.
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