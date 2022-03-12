«Барселона» подготовила список игроков на замену Холанну

Руководство «Барселоны» подбирает футболистов, к которым команда обратится, если не сможет заключить контракт с Эрлингом Холанном. Об этом сообщает Sport.es.

Первым кандидатом на замену норвежцу является форвард «Байера» Патрик Шик. Также в список пожеланий каталонского клуба попал нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес и форвард «Лейпцига» Андре Силва.

«Барселона» входит в число клубов, которые рассматривают возможность подписания Холанна летом. Несмотря на слухи о том, что норвежский нападающий уже согласовал контракт с «Манчестер Сити», мадридский «Реал» и «Барселона» обратятся к Холанну с предложениями.