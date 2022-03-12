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Чемпионат Испании. Ла Лига

Месси не может забить «Реалу» уже 782 минуты

12 Марта 2022 • 07:23 Комментировать
Барселона
...
Осасуна
1.35 5.00 9.00
13.03 23:00

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси утратил все свое везение в матчах с «Реалом» - как подсчитали испанские журналисты, Лионель не может забить «Реалу» уже 782 игровые минуты. Или, иными словами, более тринадцати часов. Его последний мяч в ворота «Реала» был забит 6 мая 2018 года, когда он выступал, разумеется, за «Барселону». Тот матч закончился ничьей 2:2, Месси забил на 52-й минуте. С того момента он сыграл еще в семи «эль-класико» плюс два матча против «Реала» в составе «ПСЖ» и ни разу не забил. Была возможность сделать это с пенальти, но и этого Месси не смог.

Любопытно, что спад Месси точно совпал с моментом ухода из «Реала» Криштиану Роналду - португалец покинул Мадрид летом 2018 года. Видимо, присутствие Роналду в «Реале» как-то подхлестывало Месси,

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Лионель Месси ПСЖ
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