Месси не может забить «Реалу» уже 782 минуты

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси утратил все свое везение в матчах с «Реалом» - как подсчитали испанские журналисты, Лионель не может забить «Реалу» уже 782 игровые минуты. Или, иными словами, более тринадцати часов. Его последний мяч в ворота «Реала» был забит 6 мая 2018 года, когда он выступал, разумеется, за «Барселону». Тот матч закончился ничьей 2:2, Месси забил на 52-й минуте. С того момента он сыграл еще в семи «эль-класико» плюс два матча против «Реала» в составе «ПСЖ» и ни разу не забил. Была возможность сделать это с пенальти, но и этого Месси не смог.

Любопытно, что спад Месси точно совпал с моментом ухода из «Реала» Криштиану Роналду - португалец покинул Мадрид летом 2018 года. Видимо, присутствие Роналду в «Реале» как-то подхлестывало Месси,