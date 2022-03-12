Серрано получил самую быструю красную карточку для вышедшего на замену игрока за последние два года в Ла Лиге

Полузащитник мадридского «Атлетико» Хави Серрано вышел на поле в матче своего клуба против «Кадиса» на 83-й минуте, но спустя менее чем пять минут был изгнан с поля, получив красную карточку. В общей сложности он провел на поле четыре минуты и сорок девять секунд.

Это самое быстрое удаление вышедшего на замену игрока в испанской высшей лиге за последние двадцать месяцев - в предыдущий раз нечто подобное случалось в матче «Барселоны» с «Эспаньолом» в июле 2020 года, когда нападающий «Барселоны» Ансу Фати получил красную карточку через четыре минуты тридцать семь секунд с момента выхода на поле.