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Чемпионат Испании. Ла Лига

Трашоррас рассказал, как познакомился с Хави

12 Марта 2022 • 04:42 Комментировать
Барселона
...
Осасуна
1.35 5.00 9.00
13.03 23:00

В конце 90-х годов испанский полузащитник Роберто Трашоррас пытался пробиться в основной клуб «Барселоны», но не преуспел в этом - сыграв за клуб один матч в 2001 году, Трашоррас отправился в вольное плавание и вписал свое имя в историю «Райо Вальекано » - скромно, но достойно.

Между тем, закончив карьеру, он предается воспоминаниям - и рассказал о том, как познакомился с Хави в «Барселоне». В 1999 году Йохан Кройф уже три года как не тренировал клуб, но он, несмотря на вражду с ван Галем, посещал тренировки и следил за тем, что происходит.

- Это был наш внутренний спарринг, Йохан следил за ним. Внезапно ко мне подошел один из тренеров «Барсы» и сказал - слушай. Йохан не хочет видеть тебя в нападении, тебе лучше сыграть в защите четвертого номера и держать паренька с шестым номером. И я так и сделал, опекал его, не позволял играть, а в конце игры он протянул мне руку и сказал - «приятно познакомиться, я - Хави Эрнандес», - вспоминает Трашоррас, слова которого цитирует Il Posticipo.

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Евро-Футбол.Ру,
Хави Эрнандес Роберто Трашоррас
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БАРСЕЛОНА ОСАСУНА
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