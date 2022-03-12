Трашоррас рассказал, как познакомился с Хави

В конце 90-х годов испанский полузащитник Роберто Трашоррас пытался пробиться в основной клуб «Барселоны», но не преуспел в этом - сыграв за клуб один матч в 2001 году, Трашоррас отправился в вольное плавание и вписал свое имя в историю «Райо Вальекано » - скромно, но достойно.

Между тем, закончив карьеру, он предается воспоминаниям - и рассказал о том, как познакомился с Хави в «Барселоне». В 1999 году Йохан Кройф уже три года как не тренировал клуб, но он, несмотря на вражду с ван Галем, посещал тренировки и следил за тем, что происходит.

- Это был наш внутренний спарринг, Йохан следил за ним. Внезапно ко мне подошел один из тренеров «Барсы» и сказал - слушай. Йохан не хочет видеть тебя в нападении, тебе лучше сыграть в защите четвертого номера и держать паренька с шестым номером. И я так и сделал, опекал его, не позволял играть, а в конце игры он протянул мне руку и сказал - «приятно познакомиться, я - Хави Эрнандес», - вспоминает Трашоррас, слова которого цитирует Il Posticipo.