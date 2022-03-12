Мадридский «Атлетико» с трудом обыграл «Кадис»

Мадридский «Атлетико» получил три очка в матче двадцать восьмого тура чемпионата Испании с «Кадисом», но дались они подопечным Диего Симеоне непросто, победный гол был забит в середине второго тайма Родриго де Паулем, а заканчивал игру «Атлетико» вдесятером после удаления Хавьера Серрано. Он вышел на замену и через пять минут увидел перед собой красную карточку.

«Атлетико» временно вернул себе третье место в турнирной таблице - у «Барселоны» на два матча меньше.