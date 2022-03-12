Мадридский «Атлетико» с трудом обыграл «Кадис»

Мадридский «Атлетико» получил три очка в матче двадцать восьмого тура чемпионата Испании с «Кадисом», но дались они подопечным Диего Симеоне непросто, победный гол был забит в середине второго тайма Родриго де Паулем, а заканчивал игру «Атлетико» вдесятером после удаления Хавьера Серрано. Он вышел на замену и через пять минут увидел перед собой красную карточку.
«Атлетико» временно вернул себе третье место в турнирной таблице - у «Барселоны» на два матча меньше.
Протокол игры
|Атлетико М
|2:1
|Кадис
|(1:0) Фелиш Жоау3'
|45'Негредо Альваро (1:1)
|(2:1) Де Пауль Родриго68'
Облак Ян•Савич Стефан • 90'Хименес Хосе 83' (Серрано Хавьер ( 83' ) • 88'Мандава Рейнилду • 41'Льоренте Маркос•Коке Хорхе 46' (Лоди Ренан ( 46') •Эррера Эктор•Де Пауль Родриго • 30'Карраско Янник 35' 60' (Корреа Анхель ( 60') •Фелиш Жоау 83' (Фелипе Аугусто IV ( 83') •Гризманн Антуан 60' (Суарес Луис ( 60')
Запасные: Лекомт Бенжамен•Симеоне Джулиано
Ледесма Херемиас•Акапо Карлос 87' (Карселен Исаак ( 87') •Эрнандес Луис•Чуст Виктор•Альфонсо Луис 90' (Переа Альберто ( 90') •Собрино Рубен 33' 73' (Алекс Фернандес ( 73') •Сан Эметерио Феде 73' (Лукас Перес ( 73') •Алькарас Рубен•Идрисси Уссама•Лосано Энтони•Негредо Альваро
11 марта. Стадион "Ванда Метрополитано" (Мадрид).
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