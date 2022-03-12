Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Мадридский «Атлетико» с трудом обыграл «Кадис»

12 Марта 2022 • 01:13 Комментировать
Атлетико М
2:1
Кадис
окончен

Мадридский «Атлетико» получил три очка в матче двадцать восьмого тура чемпионата Испании с «Кадисом», но дались они подопечным Диего Симеоне непросто, победный гол был забит в середине второго тайма Родриго де Паулем, а заканчивал игру «Атлетико» вдесятером после удаления Хавьера Серрано. Он вышел на замену и через пять минут увидел перед собой красную карточку.

«Атлетико» временно вернул себе третье место в турнирной таблице - у «Барселоны» на два матча меньше.

Протокол игры  
Атлетико М 2:1Кадис
(1:0) Фелиш Жоау3'   
  45'Негредо Альваро (1:1)
(2:1) Де Пауль Родриго68'   
Облак ЯнСавич Стефан   90'Хименес Хосе  83' (Серрано Хавьер (  83'   88') Мандава Рейнилду   41'Льоренте МаркосКоке Хорхе  46' (Лоди Ренан (  46') Эррера ЭкторДе Пауль Родриго   30'Карраско Янник   35'  60' (Корреа Анхель (  60') Фелиш Жоау  83' (Фелипе Аугусто IV (  83') Гризманн Антуан  60' (Суарес Луис (  60')
Запасные: Лекомт БенжаменСимеоне Джулиано
Ледесма ХеремиасАкапо Карлос  87' (Карселен Исаак (  87') Эрнандес ЛуисЧуст ВикторАльфонсо Луис  90' (Переа Альберто (  90') Собрино Рубен   33'  73' (Алекс Фернандес (  73') Сан Эметерио Феде  73' (Лукас Перес (  73') Алькарас РубенИдрисси УссамаЛосано ЭнтониНегредо Альваро
Запасные: Кала ХуанАрзамендия СантьягоЙонссон ЙенсХиль ДавидФлере ХуанАроян ВараздатХименес ФалиМари Хосе
11 марта. Стадион "Ванда Метрополитано" (Мадрид).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Атлетико М 2:1 Кадис 1.30 5.00 13.00
12.03  16:00 Леванте ... Эспаньол 2.36 3.35 3.15
12.03  18:15 Гранада ... Эльче 2.12 3.45 3.55
12.03  20:30 Вильярреал ... Сельта 1.74 4.00 4.60
12.03  23:00 Хетафе ... Валенсия 2.31 3.15 3.45
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Марта
01:13 · Испания. Ла Лига
Мадридский «Атлетико» с трудом обыграл «Кадис»
00:30 · Испания. Ла Лига
Кассано: «Бензема превосходит Роналду»
11 Марта
22:30 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» Мадрид – «Кадис»: составы, прямая трансляция и онлайн - 2:1
20:09 · Испания. Ла Лига
«Барселона» готова пригласить Левандовски, если не получится с Холанном
19:21 · Испания. Ла Лига
«Барселона» предлагает Мазрауи 5 млн евро за сезон
13:29 · Испания. Ла Лига
Лапорта сомневается, что «Барселона» сможет выиграть борьбу за Холанна 1
13:16 · Испания. Ла Лига
Защитник «Челси» Кристенсен подпишет контракт с «Барселоной» на 4 года
12:07 · Испания. Ла Лига
Суарес может вернуться в «Аякс»
09:34 · Испания. Ла Лига
«Реал» готов продлить контракт с легендой клуба
00:35 · Италия. Серия А
«Барселона» начала переговоры с агентом Леао
00:15 · Италия. Серия А
«Барселона» почти договорилась с Кесси, осталось решить вопрос с агентом
10 Марта
22:33 · Англия. Премьер-лига
«Барселоне» придется выложить за Рафинью 40 миллионов евро
22:16 · Англия. Премьер-лига
Бербатов призвал боссов «МЮ» хорошо подумать при назначении нового тренера
19:37 · Германия. Бундеслига
«Бавария» и «Барселона» заинтересовались Фримпонгом
18:39 · Италия. Серия А
«Ювентус» заинтересован в покупке Окампоса
Все новости
Рекомендуем