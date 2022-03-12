Кассано: «Бензема превосходит Роналду»

Известный в прошлом итальянский футболист Антонио Кассано сравнил Карима Бензема и Криштиану Роналду.

«Для меня Бензема гораздо лучше Роналду. У португальца нет таких утончённых качеств, он не смог бы исполнить роль «десятки». В свою команду я выбрал бы Бензема. На мой взгляд, он входит в число пяти сильнейших форвардов мира за последние 20 лет. Он сочетает в себе «инстинкт убийцы» и качества Зидана», – цитирует бывшего игрока сборной Италии Tuttomercatoweb.

В текущем сезоне на счету 34-летнего Карима Бензема 30 забитых мячей и 12 голевых передач в 33 матчах за мадридский «Реал» во всех турнирах.