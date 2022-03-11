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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» готова пригласить Левандовски, если не получится с Холанном

11 Марта 2022 • 20:09 Комментировать
Барселона
...
Осасуна
1.35 5.00 9.00
13.03 23:00

Норвежский нападающий Эрлинг Холанн пользуется большим спросом в Европе, поэтому далеко не факт, что «Барселоне» удастся подписать его. Поэтому, как сообщает Diario Sport, руководство каталонского суперклуба присматривается к альтернативным вариантам.

Одним из них может стать Роберт Левандовски, который уже давно не скрывает своего намерения покинуть «Баварию», не желающую предлагать ему новый контракт. Нынешнее соглашение поляка с мюнхенцами истекает в 2023 году, и уже предстоящим летом они могут попробовать выручить за него какие-то деньги, чтобы он не уходил в качестве свободного агента через год.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски Трансферы футбола - лето 2022
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БАРСЕЛОНА ОСАСУНА
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