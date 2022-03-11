«Барселона» готова пригласить Левандовски, если не получится с Холанном

Норвежский нападающий Эрлинг Холанн пользуется большим спросом в Европе, поэтому далеко не факт, что «Барселоне» удастся подписать его. Поэтому, как сообщает Diario Sport, руководство каталонского суперклуба присматривается к альтернативным вариантам.

Одним из них может стать Роберт Левандовски, который уже давно не скрывает своего намерения покинуть «Баварию», не желающую предлагать ему новый контракт. Нынешнее соглашение поляка с мюнхенцами истекает в 2023 году, и уже предстоящим летом они могут попробовать выручить за него какие-то деньги, чтобы он не уходил в качестве свободного агента через год.