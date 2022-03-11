«Барселона» предлагает Мазрауи 5 млн евро за сезон

Крайний защитник «Аякса» Нуссер Мазрауи раздумывает над предложением «Барселоны».

24-летний марокканец, решивший покинуть амстердамский «Аякс» по окончании сезона на правах свободного агента, рассматривает предложение каталонской «Барселоны». По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, руководство «сине-гранатовых» готово платить Мазрауи 5 млн евро за один сезон.

Другим претендентом на игрока является «Бавария». Оливер Кан уже провёл встречу с агентом Мино Райолой по поводу возможной сделки. В ближайшее время мюнхенцы решат, стоит ли предлагать соглашение правому фулбеку.

Нуссер Мазрауи провёл 28 матчей за «Аякс» в нынешнем сезоне, отметившись 5 голами и 4 голевыми передачами.