Лапорта сомневается, что «Барселона» сможет выиграть борьбу за Холанна

По мнению президента «Барселоны» Жоана Лапорты, каталонцы уступают «Манчестер Сити» в борьбе за нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, оба клуба намерены заполучить норвежца любой ценой.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Барселоны» Хави провёл встречу с Холанном в Мюнхене.

На сегодняшний день футболист восстанавливается от травмы. В текущем сезоне немецкой Бундеслиги 21-летний форвард забил 16 мячей и сделал 5 результативных передач в 14 матчах.

Портал Transfermarkt оценивает Холанна в 150 миллионов евро.