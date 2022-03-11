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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорта сомневается, что «Барселона» сможет выиграть борьбу за Холанна

11 Марта 2022 • 13:29 Комментировать
Барселона
...
Осасуна
1.35 5.00 9.00
13.03 23:00

По мнению президента «Барселоны» Жоана Лапорты, каталонцы уступают «Манчестер Сити» в борьбе за нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, оба клуба намерены заполучить норвежца любой ценой.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Барселоны» Хави провёл встречу с Холанном в Мюнхене.

На сегодняшний день футболист восстанавливается от травмы. В текущем сезоне немецкой Бундеслиги 21-летний форвард забил 16 мячей и сделал 5 результативных передач в 14 матчах.

Портал Transfermarkt оценивает Холанна в 150 миллионов евро. 
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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Жоан Лапорта Эрлинг Холанн
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БАРСЕЛОНА ОСАСУНА
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