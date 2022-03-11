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Чемпионат Испании. Ла Лига

Защитник «Челси» Кристенсен подпишет контракт с «Барселоной» на 4 года

11 Марта 2022 • 13:16 Комментировать
Атлетико М
...
Кадис
1.30 4.90 12.50
Через 9 ч. 31 мин.

Защитник «Челси» Андреас Кристенсен не собирается продлевать контракт с «аристократами», поэтому покинет Лондон по окончании нынешнего сезона.

Датчанин подпишет контракт с «Барселоной» до 2026 года на сумму в 6 миллионов евро за сезон.

Кристенсен был связан с «Челси» с 2014 года, когда перешёл из своего родного клуба «Брондбю». После  этого, он два сезона провёл в аренде в «Боруссии» из Мёнхенгладбаха. В 2017 году защитник вернулся в «Челси», за который выступает до сих пор.

В нынешнем сезоне АПЛ 25-летний футболист провёл 15 матчей, не отметившись результативными действиями.   

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 35 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Андреас Кристенсен
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