Защитник «Челси» Кристенсен подпишет контракт с «Барселоной» на 4 года

Защитник «Челси» Андреас Кристенсен не собирается продлевать контракт с «аристократами», поэтому покинет Лондон по окончании нынешнего сезона.

Датчанин подпишет контракт с «Барселоной» до 2026 года на сумму в 6 миллионов евро за сезон.

Кристенсен был связан с «Челси» с 2014 года, когда перешёл из своего родного клуба «Брондбю». После этого, он два сезона провёл в аренде в «Боруссии» из Мёнхенгладбаха. В 2017 году защитник вернулся в «Челси», за который выступает до сих пор.

В нынешнем сезоне АПЛ 25-летний футболист провёл 15 матчей, не отметившись результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 35 миллионов евро.