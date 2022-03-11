Суарес может вернуться в «Аякс»

Луис Суарес готов летом покинуть «Атлетико» в качестве свободного агента. Об этом сообщает журналист Никола Скира в своём «Твиттере».

По информации источника, предметный интерес к 35-летнему форварду проявляют «Аякс» и «Астон Вилла». Кроме того, у уругвайца есть четыре предложения из MLS и Бразилии.

Напомним, что нападающий перешёл в мадридский «Атлетико» в 2020 году из «Барселоны» за €7 млн. В прошлом сезоне «Атлетико» выиграл Ла Лигу.

В текущем сезоне Суарес провёл за «Атлетико» 35 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал три голевые передачи. Контракт уругвайца заканчивается предстоящим летом.