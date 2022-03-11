Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Суарес может вернуться в «Аякс»

11 Марта 2022 • 12:07 Комментировать

Луис Суарес готов летом покинуть «Атлетико» в качестве свободного агента. Об этом сообщает журналист Никола Скира в своём «Твиттере».

По информации источника, предметный интерес к 35-летнему форварду проявляют «Аякс» и «Астон Вилла». Кроме того, у уругвайца есть четыре предложения из MLS и Бразилии.

Напомним, что нападающий перешёл в мадридский «Атлетико» в 2020 году из «Барселоны» за €7 млн. В прошлом сезоне «Атлетико» выиграл Ла Лигу.

В текущем сезоне Суарес провёл за «Атлетико» 35 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал три голевые передачи. Контракт уругвайца заканчивается предстоящим летом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аякс Атлетико Мадрид Луис Суарес Астон Вилла Николо Скира
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
11.03  23:00 Атлетико М ... Кадис 1.28 5.60 12.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Марта
13:16 · Испания. Ла Лига
Защитник «Челси» Кристенсен подпишет контракт с «Барселоной» на 4 года
12:07 · Испания. Ла Лига
Суарес может вернуться в «Аякс»
09:34 · Испания. Ла Лига
«Реал» готов продлить контракт с легендой клуба
00:35 · Италия. Серия А
«Барселона» начала переговоры с агентом Леао
00:15 · Италия. Серия А
«Барселона» почти договорилась с Кесси, осталось решить вопрос с агентом
10 Марта
22:33 · Англия. Премьер-лига
«Барселоне» придется выложить за Рафинью 40 миллионов евро
22:16 · Англия. Премьер-лига
Бербатов призвал боссов «МЮ» хорошо подумать при назначении нового тренера
19:37 · Германия. Бундеслига
«Бавария» и «Барселона» заинтересовались Фримпонгом
18:39 · Италия. Серия А
«Ювентус» заинтересован в покупке Окампоса
18:29 · Испания. Ла Лига
«Барселона» в поисках дублера для Альбы
11:15 · Испания. Ла Лига
Шик может продолжить карьеру в «Барселоне»
09:31 · Испания. Ла Лига
Модрич продлит контракт с «Реалом» 2
00:53 · Испания. Ла Лига
Хави уточнил приоритет турниров на оставшуюся часть сезона
09 Марта
23:36 · Испания. Ла Лига
Араухо может оказаться в «ПСЖ»
22:59 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» и «Кристалл Пэлас» поспорят за молодого вундеркинда «Барселоны»
Все новости
Рекомендуем