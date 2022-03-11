«Реал» готов продлить контракт с легендой клуба

Бензема продлит контракт с «Реалом».

В «Реале» готовы начать переговоры о продлении контракта с Каримом Бензема до 2024 года. Об этом сообщает в своём «Твиттере» журналист Никола Скира.

Действующее соглашение с французом рассчитано до лета 2023 года.

Напомним, что в прошедшем во вторник ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ», Бензема оформил хет-трик, тем самым выведя «Реал» в следующий этап турнира (3:2).

Всего в текущем чемпионате 34-летний нападающий провёл за «Реал» 33 матча во всех турнирах, в которых забил 30 мячей и отдал 12 голевых передач.