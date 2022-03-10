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«Барселона» в поисках дублера для Альбы

10 Марта 2022 • 18:29 Комментировать

«Барселона» находится в поисках достойного дублера на позицию левого защитника. Среди возможных кандидатов называют имена Николаса Тальяфико, Хосе Луиса Гайи, Алекса Морено и Алехандро Гримальдо.

Согласно сообщениям O Jogo, контракт Гримальдо истекает в 2023 году, и «Бенфика» может отпустить его за 10-15 миллионов евро.

Гримальдо в этом сезоне сыграл 21 матч за «Бенфику», забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.

Гайя – одна из главных целей «Барсы», но руководство «Валенсии» близка к подписанию нового контракта с футболистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хосе Луис Гайя Алехандро Гримальдо Алекс Морено
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