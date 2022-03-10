«Барселона» в поисках дублера для Альбы

«Барселона» находится в поисках достойного дублера на позицию левого защитника. Среди возможных кандидатов называют имена Николаса Тальяфико, Хосе Луиса Гайи, Алекса Морено и Алехандро Гримальдо.

Согласно сообщениям O Jogo, контракт Гримальдо истекает в 2023 году, и «Бенфика» может отпустить его за 10-15 миллионов евро.

Гримальдо в этом сезоне сыграл 21 матч за «Бенфику», забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.

Гайя – одна из главных целей «Барсы», но руководство «Валенсии» близка к подписанию нового контракта с футболистом.